Вчера, 13 июня, Екатерине Репяховой, супруге украинского певца Виктора Павлика, исполнилось 29 лет, и она решила отпраздновать этот особенный день в окружении своих близких в живописных Карпатах.
В своем Instagram-фотоблоге Екатерина поделилась счастливыми снимками с празднования. Она выразила свою благодарность родным за поздравления и рассказала, что в этот день она загадала особое желание.
"Вчера я отпраздновала свои 29 лет. Я хочу поблагодарить всех моих близких, которые были рядом со мной в этот важный момент! Мое загаданное желание остается тайной, и оно относится ко всем без исключения", - поделилась Екатерина.
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После этого Репяхова также показала, как веселились ее гости. А развлекал их вечером своими песнями Павлик, супруг блогерши. Друзья Репяховой поделились видео из "миниконцерта" певца.
До этого на кадрах жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как наслаждается отдыхом в горах.
"Сюда я возвращаюсь снова и снова. Карпаты", - написала жена Виктора Павлика Катя Репяхова.
"Надеюсь, что по пропуску ездили", - ответил один из фанатов в комментариях.
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