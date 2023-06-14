Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" розлютила українців, відмовившись повертатися додому та звинувативши у цьому самих громадян.

Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська втекла з країни одразу під час вторгнення і відмовилася повертатися додому, засоромивши при цьому самих українців, у яких нібито "не все гаразд".

На цей раз Слава Камінська викликала громадське обурення, виступивши на захист використання російської мови та заявивши, що не планує повертатися до України.

Скандал навколо артистки розпочався після того, як вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті скріншот 10-ї статті Конституції України, де зазначено, що українська мова є державною, проте російська та інші мови національних меншин також можуть вільно використовуватись.

Однак ця посада викликала обурення в інтернеті. Камінську звинуватили у тому, що в Україні триває війна, розпочата агресивними діями Росії. Окупанти, які щодня обстрілюють українські міста та вбивають невинних людей, спілкуються та віддають накази російською мовою.

У коментарях під постом співачки розпочалася суперечка із незадоволеними людьми, при цьому почала ще й принижувати їх із образами.

На що артистка відповіла, що раніше спілкувалась російською мовою і має намір продовжувати це робити. Більше того, вона заявила, що не планує повернутися до України. Скріншоти їхнього листування були опубліковані у виданні NV Life.

«І повертатися не збираюся, бо все складно у ваших головах» - зухвало заявила Камінська.

«Слава, ви топите за російську? Чи ставитеся до російської національної меншини і хочете на цьому наголосити? Не розумію сенсу таких постів зараз; На даний момент війна триває ви топите своїх же;

Пані Славо! Може, якби ви перебували в Україні всі 1.5 роки війни, ви не дивувалися б реакції українців на таке; Що ще має статися, щоб усім дійшло, що мова їхня зброя вбивства зараз!».

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