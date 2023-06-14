Популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская сбежала из страны сразу во время вторжения и отказалась возвращаться домой, застыдив при этом самих украинцев, у которых якобы "не все в порядке".
В этот раз Слава Каминская вызвала общественное негодование, выступив в защиту использования русского языка и заявив, что не планирует возвращаться в Украину.
Скандал вокруг артистки начался после того, как она опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншот 10-й статьи Конституции Украины, где указано, что украинский язык является государственным, однако русский и другие языки национальных меньшинств также могут свободно использоваться.
Однако этот пост вызвал возмущение в интернете. Каминскую обвинили в том, что в Украине идет война, начатая агрессивными действиями России. Оккупанты, ежедневно обстреливающие украинские города и убивающие невинных людей, общаются и отдают приказы на русском языке.
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В комментариях под постом певицы начался спор с недовольными людьми, при этом начала еще и унижать их с оскорблениями.
На что артистка ответила, что раньше общалась на русском языке и намерена продолжать это делать. Более того, она заявила, что не планирует вернуться в Украину. Скриншоты их переписки были опубликованы в издании NV Life.
«И возвращаться не собираюсь, потому что все сложно в головах ваших» - дерзко заявила Каминская.
«Слава, вы топите за русский? Относитесь ли к российскому национальному меньшинству и хотите на этом сделать акцент? Не понимаю смысл таких постов сейчас; На данный момент война продолжается вы топите своих же;
Пани Слава! Может, если бы вы находились в Украине все 1.5 года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое; Что еще должно произойти, чтобы всем дошло, что речь-то их оружие убийства сейчас!».
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