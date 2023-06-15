Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк поділилася незвичайними фото та залишила пронизливе послання українцям під час війни.

Як видно, на нових знімках Леся Нікітюк знята в темряві, вона стоїть напівбоком до фотографа і з серйозним виглядом дивиться в об'єктив. Перед камерою вона з'явилася у вузькій бежевій сукні, її волосся випрямлене і розпушене, а на них зображені написи-імена українських міст.

У підписі до публікації Леся Нікітюк написала: "Київ - вибухи!". "Ракети у напрямку Одеси". "Харків у укриття!". "Дніпро – група ракет!". "Вибухи у Кривому Розі!". "Хмельницький ТРИВОГА!". "Львівщина – працює ППО". І в цей момент кожен із нас киянин, одесит, харків'янин, дніпрянин, криворіжець, хмельничанин, львів'янин. Кожен із нас думками у тому місті, де зараз небезпека. Кожен із нас просить Бога приховати саме це місто від загрози. Тому що ми один за одним, ми один з одним, відтепер і назавжди ми тільки разом, бо ми одне ціле, ми Україна! Ми разом плачемо, але ми разом і посміхаємося! Чекаємо на відбій війни! Обережно спойлер: Перемога близько!

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