Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Нідерландів, поділилася у своєму Instagram новим постом, у якому виправдалася за мовний скандал, який спалахнув напередодні, і який вона сама спровокувала.
Справа в тому, що днями Слава Камінська вирішила заступитися за свого колегу Макса Барських, якого викликали поліцію в Кременчуці за російські пісні на концерті. Тоді Слава Камінська опублікувала скріншот із цією новиною, а також ще один скріншот із Статті 10 Конституції, в якому йдеться про те, що в Україні гарантується право на вільне використання російської мови. Після цього на артистку накинулися в коментарях, що вона захищає російську мову в той час, як в Україні війна з росіянами.
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Тепер же Слава Камінська опублікувала новий пост, в якому заявила: "Подумала залишком мозку і вирішила. Краще взагалі нічо не писати, здоровіше буду. П. С: адміністратори деяких сайтів, що публікують особисте листування, порушують законодавство. Це так, нагадування". І цей пост Камінської теж викликала бурхливу реакцію в коментарях, щоправда, деякі користувачі відзначили, що на новому фото Слава Камінська позує біля моря в Одесі і залишила відповідну геолокацію.
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