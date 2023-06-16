Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Нідерландів, поділилася у своєму Instagram новим постом, у якому виправдалася за мовний скандал, який спалахнув напередодні, і який вона сама спровокувала.

Справа в тому, що днями Слава Камінська вирішила заступитися за свого колегу Макса Барських, якого викликали поліцію в Кременчуці за російські пісні на концерті. Тоді Слава Камінська опублікувала скріншот із цією новиною, а також ще один скріншот із Статті 10 Конституції, в якому йдеться про те, що в Україні гарантується право на вільне використання російської мови. Після цього на артистку накинулися в коментарях, що вона захищає російську мову в той час, як в Україні війна з росіянами.

Тепер же Слава Камінська опублікувала новий пост, в якому заявила: "Подумала залишком мозку і вирішила. Краще взагалі нічо не писати, здоровіше буду. П. С: адміністратори деяких сайтів, що публікують особисте листування, порушують законодавство. Це так, нагадування". І цей пост Камінської теж викликала бурхливу реакцію в коментарях, щоправда, деякі користувачі відзначили, що на новому фото Слава Камінська позує біля моря в Одесі і залишила відповідну геолокацію.

Останні новини України:

Нагадаємо, Дорофєєва показала фото з Кацуріним і підігріла чутки про весілля: "Вже зачекалися".

Як повідомляла Politeka, "Плачу щодня": Астаф'єва розповіла про свою бабусю, якій не може допомогти.

Також Politeka писала, що Каменських викрутилася після скандалу з автомобілем для ЗСУ: "На передову...".