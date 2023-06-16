Популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны выехала с детьми в Нидерланды, поделилась в своем Instagram новым постом, в котором оправдалась за языковый скандал, который вспыхнул накануне, и который она же сама спровоцировала.

Дело в том, что на днях Слава Каминская решила заступиться за своего коллегу Макса Барских, на которого вызвали полицию в Кременчуге за российские песни на концерте. Тогда Слава Каминская опубликовала скриншот с этой новостью, а также еще один скриншот из Статьи 10 Конституции, в котором говорится, что в Украине гарантируется право на свободное использование русского языка. После этого на артистку набросились в комментариях, что мол она защищает русский язык в то время, как в Украине война с россиянами.

Теперь же Слава Каминская опубликовала новый пост, в котором заявила: "Подумала остатком мозга и решила. Лучше вообще ничего не писать, здоровее буду. П. С: администраторы некоторых сайтов, публикующих личную переписку, нарушают законодательство. Это так, напоминание". И этот пост Каминской тоже вызвал бурную реакцию в комментариях, правда, некоторые пользователи отметили, что на новом фото Слава Каминская позирует у моря Одессе и оставила соответственную геолокацию.

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