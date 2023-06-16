Низка українських знаменитостей їздять за кордон волонтерити і паралельно виступають на корпоративах. Цього разу скандал виник через те, що Андрій Данилко та інші артисти виїхали з України, аби виступити на Міконосі на дні народження українки Юлії Буряк, яка ще до повномасштабної війни переїхала в Москву і вийшла заміж за російського олігарха Леоніда Арапова. Ведучим заходу був Володимир Остапчук.

"«Хеппі бьоздей, наша Юля» - співає Вєрка Сердючка на дні народження української дружини російського олігарха Арапова. Яка ще у вересні 2021 святкувала річницю весілля у москві під прапором рф. Хоча є трохи іронії у тому, що Сердючка веселить присутню на святі русню піснею «раша гудбай»", — повідоляє телеграм-канал "Культурна Прачечна".

Вєрка Сердючка та Володимир Остапчук не єдині із українських зірок, хто виступав на дні народження Юлії Буряк. Зокрема, наприклад, дівчина ведучого Катерина Полтавська спалила, що на Міконосі також виступали Quest Pistols.

Менеджер Вєрки Сердючки поспішив виправдатися: "Ось яка інформація у нас є/була. Це день народження одеситки Юлії (чоловік Андрій теж одесит, активно допомагає фінансово Україні та ЗСУ (розмовляє українською). Давно не живуть в Україні. Можливо, у вас інформація про її минулий шлюб, ми не в курсі)".

І Остапчук, і менеджер Андрія Данилка, заявляють, що не знали, що на заході будуть присутні росіяни.

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Нагадаємо, на сцену до Вєрки Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.

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