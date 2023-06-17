Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, чим займається співачка українського походження, екс-ведуча шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко, яка вже тривалий час живе в рф та мовчить про війну, поки окупанти запускають ракети по її рідній Одесі.

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує Регіна Тодоренко. Справа в тому, що поки рідну Одесу Регіни обстрілюють вибл**ки, Тодорюшка веселиться і випускає аудіоспектакль для рускіх діток, який озвучували "найкращі друзі" Регіни — Валерія і півень Кіркоров. Тобто ще раз: обстрілюють твоє рідне місто, гинуть люди, у дітей психологічна травма, а у тебе в цей час виходить аудіоспектакль з конченими упирями, які підтримують обстріл твоєї рідної Одеси, де у тебе ж досі залишилося рідні і близькі люди", — заявив Слава Дьомін.

Слава Дьомін також пояснив, навіщо він постійно розповідає про всілях зрадників і чмонь.

"Я хочу вам про них постійно нагадувати, бо у нас, українців, є така тенденція вибачати. Ми спочатку сильно злі, а потім починаємо виправдовувати. І ці контрацептиви будуть потім лити сльозки, кричати, що вони не винні, то їх змусили. Ми маємо пам'ятати кожну дію цих ви**ядків, які прямо або опосередковано підтримують запуски ракет і всіляких мопедних балалайок в наших дітей і в наші будинки. Тому інформаційно я зроблю все, що зможу, щоб ми не забули регінок, таюсьок і всяких інших істот", — наголосив Слава Дьомін.

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