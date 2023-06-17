Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, чем занимается певица украинского происхождения, экс-ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко, которая уже долгое время живет в России и молчит о войне, пока оккупанты запускают ракеты по ее родной Одессе.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает Регина Тодоренко. Дело в том, что пока родную Одессу Регины обстреливают выбл**ки, Тодорюшка веселится и выпускает аудиоспектакль для русских деток, который озвучивали "лучшие друзья" Регины - Валерия и петух Киркоров. То есть еще раз: обстреливают твой родной город, гибнут люди, у детей психологическая травма, а у тебя в это время выходит аудиоспектакль с законченными упырями, которые поддерживают обстрел твоей родной Одессы, где у тебя до сих пор остались родные и близкие люди", — заявил Слава Демин.

Слава Демин также объяснил, зачем он постоянно рассказывает о всяких предателях и чмонях.

"Я хочу вам о них постоянно напоминать, потому что у нас, украинцев, есть такая тенденция прощать. Мы сначала сильно злые, а потом начинаем оправдывать. И эти контрацептивы будут потом лить слезы, кричать, что они не виноваты, то их заставили. Мы должны помнить каждое действие этих вы**ядков, прямо или косвенно поддерживающих запуски ракет и всевозможных мопедных балалаек в наших детей и в наши дома. Поэтому информационно я сделаю все, что смогу, чтобы мы не забыли регинок, таюсек и всяких других существ", - подчеркнул Слава Демин.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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