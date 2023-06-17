Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний неочікувано "заспівав" із Колею Сєргою, Мішою Крупіним і Сашею Чемеровим.

"Пан Залужний з'явився у кліпі хлопців. Пісня називається "Білгород". В іронічному відео Залужний з'являється у бойовій техніці — в літаку, в танку, на яких їде вулицями російського міста Білгород. Щоправда, в місті всюди українська символіка, а також синьо-жовті кольори та гасла "Слава Україні!". Ну, як і має бути", — заявив Слава Дьомін.

Українці в коментарях до кліпу на пісню "Білгород" оцінили відео та захоплюються нашим головнокомандувачем Валерієм Залужним:

"Немає слів. Позитив переповнює душу. А від ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ голова закрутилася. Молодці!";

"як ненав'язливо БНР готують до повернення у рідну гавань)) так тримати! дякую за трек, що точно стане earworm на найближчі кілька днів)";

"Це просто шедевр!🔥🔥🔥Всі пам'ятають пророчу пісню про тризуб і двоголового орла, після неї ракета Нептун (а Нептун завжди озброєний тризубцем) відправила в потойбічне плавання російський військовий корабель москва😂 Чекаємо на нові приємні новини";

"Дякую, тепер маю ще одну заразну пісню, яку наспівуватиму. Дякую пану Залужному, що виділив час і допоміг заспівати!😂".

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