Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неожиданно "запел" с Колей Сергой, Мишей Крупиным и Сашей Чемеровым.

"Господин Залужный появился в клипе ребят. Песня называется "Белгород". В ироническом видео Залужный появляется в боевой технике — в самолете, в танке, на которых едет по улицам российского города Белгород. Правда, в городе повсюду украинская символика, а также сине-желтые цвета и лозунги "Слава Украине!". Ну, как и должно быть", - заявил Слава Демин.

Украинцы в комментариях к клипу на песню "Белгород" оценили видео и восхищаются нашим главнокомандующим Валерием Залужным:

"Нет слов. Позитив переполняет душу. А от ГЛАВНОГО ГЕРОЯ голова закружилась. Молодцы!";

"как ненавязчиво БНР готовят к возвращению в родную гавань)) так держать! спасибо за трек, что точно станет earworm на ближайшие несколько дней)";

"Это просто шедевр!🔥🔥🔥Все помнят пророческую песню про трезубец и двуглавого орла, после нее ракета Нептун (а Нептун всегда вооружен трезубцем) отправила в потустороннее плавание русскийвоенныйкорабль москва😂 Ждём новых приятных вестей ❤";

"Спасибо, теперь есть еще одна заразная песня, которую буду напевать. Спасибо господину Залужному, что выделил время и помог спеть! 😂".

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.