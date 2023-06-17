У травні акторку Ганну Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова, нагородили україно-французьким орденом Королеви Анни "Честь Вітчизни", який вручають за сумлінне служіння Україні. Але ця новина викликала негативну реакцію в суспільстві. У мережі кінозірку звинували в тому, що вона отримала відзнаку нібито завдяки своєму чоловіку.
Тоді Ганна Саліванчук змушена була виправдовуватись і стверджувала, що орденом її відзначили за творчу діяльність під час війни, за постійні збори коштів і донати, а також за допомогу дитячим будинкам.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук вирішила дати українцям кілька порад, навівши три популярні цитати.
"Не забувайте про три важливі речі🙏🏻✅Тільки ви здатні змінити своє життя на краще, просто маючи намір зробити це. ✅Життя, як п’єса в театрі: важливо не те, скільки вона триває, а наскільки добре зіграна. ✅ у людини два життя, і друге починається тоді, коли ми розуміємо, що життя лише одне", — пише Ганна Саліванчук.
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Шанувальники в коментарях засипали Ганну Саліванчук компліментами: "Аняяяя, я балдію від твоєї краси!😍".
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Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
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