Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова Ганна Саліванчук емоційно прокоментувала наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Кожен день - суцільний біль. 470 день поспіль ми прокидаємося не під звуки пташок за вікном,а від звуків сирен. Кожного дня ти чуєш в новинах "загроза ракетного обстрілу".🤬 А тут ще в ніч на 6 червня стався підрив греблі Каховської гідроелектростанції, яка вже півтора року окупована російськими військами, що таким чином РФ вчинила масштабну екологічну і техногенну катастрофу та спробувала зупинити контрнаступ ЗСУ. 🙈🥲🙏🏻Затоплений зоопарк. Затоплені міста. Затоплені будинки, люди, діти", — пише Ганна Саліванчук.

Саліванчук обурилася тому, що про трагедію мовчать ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ЄС, екоактивістка Грета Тунберг, а Ілон Маск просуває наратив "не все так однозначно".

"Кожен день - це біль за своїх дітей, які бачать на власні очі всі страхіття, що відбуваються в нашій країні. Біль за наших героїв, які гідно боронять нашу землю, віддаючи власне життя. Біль за матерів, які вже ніколи не почують голос сина, зі словами "мамо, ми перемогли". Біль за тих, хто й досі потерпає під обстрілами ворожих ракет. Біль за всіх українців, яких торкнулася злощасна війна в нашій країні. Біль за нашу прекрасну Україну", — додала Ганна Саліванчук.

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