В мае актрису Анну Саливанчук, являющуюся женой продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова, наградили украино-французским орденом Королевы Анны "Честь Отчизны", который вручают за добросовестное служение Украине. Но эта новость вызвала отрицательную реакцию в обществе. В сети кинозвезду обвиняли в том, что она получила награду якобы благодаря своему мужу.

Тогда Анна Саливанчук вынуждена была оправдываться и утверждала, что орденом ее отметили за творческую деятельность во время войны, за постоянные сборы средств и донаты, а также за помощь детским домам.

В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук решила дать украинцам несколько советов, напомнив три популярные цитаты.

"Не забывайте о трех важных вещах 🙏🏻✅Только вы способны изменить свою жизнь к лучшему, просто намереваясь сделать это. ✅Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна. ✅ У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь только одна", - пишет Анна Саливанчук.

Поклонники в комментариях засыпали Анну Саливанчук комплиментами: "Аняяяя, я балдею от твоей красоты! 😍".

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Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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