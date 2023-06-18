Старша донька популярної української співачки Олі Полякової 18-річна Маша Полякова, яка часто стала жертвою нападок у мережі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Маша Полякова поділилася чарівним фото на водній прогулянці Лондоном, і несподівано спровокувала чутки про своє заміжжя.

На новій фотографії Маша Полякова, яка зараз живе та навчається в Лондоні, а також має там бойфренда, знята у гарній локації, вона вирушила на водну прогулянку річкою. Перед камерою Маша Полякова постала у легкому літньому образі, при цьому можна помітити, що дівчина змінила зачіску, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Маша Полякова загадково написала: "Скоро анонсую щось нереальне! Як ви думаєте, з чим це пов'язано?". Схоже, дочка Полякової мала на увазі анонс нової пісні, проте, в коментарях відразу почалися здогади, а чи не зібралася Маша Полякова заміж за свого коханого:

"Може, заміж?".

"Це пов'язано з твоєю новою зачіскою?"

"Чи буде нова пісня?"

"Зі співом".

"Яка розкішна дівчинка".

"Тигриця".

"У тебе буде нова пісня чи альбом?".

"Мабуть заміж".

"Дуже хороша!".

"Краса".

"Красуня".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Від красуні до батона": Нікітюк у незвичайному образі наочно показала, за що любить свою роботу.

Як повідомляла Politeka, "Ви нам зараз не потрібні": лідер "Тартак" Положинський розповів, як його "відшили" у військкоматі.

Також Politeka писала, що "Видно Потап заплатив": Каменських пішла до Єфросиніної розповісти про тяжке життя і довела українок.