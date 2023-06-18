Старша донька популярної української співачки Олі Полякової 18-річна Маша Полякова, яка часто стала жертвою нападок у мережі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Маша Полякова поділилася чарівним фото на водній прогулянці Лондоном, і несподівано спровокувала чутки про своє заміжжя.
На новій фотографії Маша Полякова, яка зараз живе та навчається в Лондоні, а також має там бойфренда, знята у гарній локації, вона вирушила на водну прогулянку річкою. Перед камерою Маша Полякова постала у легкому літньому образі, при цьому можна помітити, що дівчина змінила зачіску, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Маша Полякова загадково написала: "Скоро анонсую щось нереальне! Як ви думаєте, з чим це пов'язано?". Схоже, дочка Полякової мала на увазі анонс нової пісні, проте, в коментарях відразу почалися здогади, а чи не зібралася Маша Полякова заміж за свого коханого:
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"Може, заміж?".
"Це пов'язано з твоєю новою зачіскою?"
"Чи буде нова пісня?"
"Зі співом".
"Яка розкішна дівчинка".
"Тигриця".
"У тебе буде нова пісня чи альбом?".
"Мабуть заміж".
"Дуже хороша!".
"Краса".
"Красуня".
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