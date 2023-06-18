Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 18-летняя Маша Полякова, которая часто ставала жертвой нападок в сети, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз Маша Полякова поделилась очаровательным фото на водной прогулке в Лондоне, и неожиданно спровоцировала слухи о своем замужестве.

На новой фотографии Маша Полякова, которая сейчас живет и учится в Лондоне, а также имеет там бойфренда, запечатлена в красивой локации, она отправилась на водную прогулку по реке. Перед камерой Маша Полякова предстала в легком летнем образе, при этом можно заметить, что девушка изменила прическу, а на лице у нее модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Маша Полякова загадочно написала: "Скоро анонсирую что-то нереальное! Как вы думаете, с чем это связано⁉️". Похоже, дочь Поляковой имела ввиду анонс новой песни, однако, в комментариях тут же начались догадки, а не собралась ли Маша Полякова замуж за своего возлюбленного:

"Может, замуж?".

"Это связано с твоей новой прической?".

"Будет ли новая песня?".

"С пением".

"Какая роскошная девочка".

"Тигрица".

"У тебя будет новая песня или альбом?".

"Видимо замуж".

"Очень хорошая!".

"Красота".

"Красавица".

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