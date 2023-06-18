Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 18-летняя Маша Полякова, которая часто ставала жертвой нападок в сети, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз Маша Полякова поделилась очаровательным фото на водной прогулке в Лондоне, и неожиданно спровоцировала слухи о своем замужестве.
На новой фотографии Маша Полякова, которая сейчас живет и учится в Лондоне, а также имеет там бойфренда, запечатлена в красивой локации, она отправилась на водную прогулку по реке. Перед камерой Маша Полякова предстала в легком летнем образе, при этом можно заметить, что девушка изменила прическу, а на лице у нее модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Маша Полякова загадочно написала: "Скоро анонсирую что-то нереальное! Как вы думаете, с чем это связано⁉️". Похоже, дочь Поляковой имела ввиду анонс новой песни, однако, в комментариях тут же начались догадки, а не собралась ли Маша Полякова замуж за своего возлюбленного:
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"Может, замуж?".
"Это связано с твоей новой прической?".
"Будет ли новая песня?".
"С пением".
"Какая роскошная девочка".
"Тигрица".
"У тебя будет новая песня или альбом?".
"Видимо замуж".
"Очень хорошая!".
"Красота".
"Красавица".
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