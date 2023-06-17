Відома співачка Настя Каменських після скандалу з провальним конкурсом вирішила висловитися про наболіле у Маші Єфросініної та отримала багато критики.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами та потрапила під шквал критики через конкурс з мільйонним прибутком, вирішила висловитися в інтерв'ю. Каменських поспілкувалася з Марією Єфросініною про своє непросте життя, проте викликала багато негативу.

«Багато писати не буду! Це той випадок, коли героїня викликає багато рефлексій перегляду інтерв'ю. Але прошу спочатку подивитися! Уважно! До кінця. Я вважаю, що це відверте інтерв'ю Каменських за всі часи!» – написала Єфросиніна.

У мережі ж не оцінили звернення ведучої та поведінку самої Каменських:

«Марія, навіщо Ви «відбілюєте» її репутацію, а вона «честь» Потапа, котрі залишили Україну в її перші години вторгнення; Вона із Потапом – іспанські герої, не наші;

Марія періодично тягне до нашого простору дискредитованих людей, намагаючись їх реабілітувати чи пропіарити; Усі такі патріоти, особливо сидячи за кордоном; Де наші молоді герої, співаки.?...а це все...?; Акторка, віри немає, не їй, не її чоловікові 🤮.

Фу, нудить, яка ж вона бідна та нещасна, як їй зі своїм чоловіком важко було в Іспанії; Видно, Потап заплатив чималі гроші, щоб це було інтерв'ю».

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