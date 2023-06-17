Нещодавно Басков та Лепс заявили, що вони готові виплатити мільйон рублів за кожен підбитий танк Leopard ЗСУ. Українська співачка Оля Полякова відгукнулася на повідомлення про те, що російські артисти-пропагандисти обіцяють винагороду у розмірі мільйона рублів за кожен підбитий танк Leopard Збройних Сил України.

Полякова вирішила провести свою акцію, щоби привернути увагу українців до цієї ситуації. У своєму відео, опублікованому на її Instagram-сторінці, вона запропонувала свою власну винагороджувальну програму.

Вона заявила, що готова негайно перерахувати тисячу доларів на рахунок будь-якого українця, який зможе надати відео, на якому він висловлює своє невдоволення Баскову та Лепсу, наприклад, показуючи плювок чи подібні жести у їхній бік.

Оля Полякова також додала, що якщо учасник акції скаже фразу "Слава Україні", сума винагороди збільшиться до двох тисяч доларів. Її мета – заохотити українців, щоб вони висловили свою неприязнь до цих двох артистів.

«Акція продовжується! А якщо дати копаню одночасно обом, то +5000 $ 💪🏼; Челлендж розпочато 😂 Після баскова буде кіркорів і лорак; якщо з'явиться така можливість зробимо безкоштовно! Слава Україні!

Можна ще Кіркорова до списку додати, тому що вже теж заїб@в!!!; Зараз розпочнеться полювання на цих двох. Причому свої ж полювати будуть; Я поїхав 🫡 тому що роботи немає; Олю, давайте ще тому, хто обіллє їх гімном 3000₴. У них цього "добра" навалом» - підтримали у мережі.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Я без гальм": Макс Барських на концерті за кордоном представив особливу для нього пісню.

Як повідомляла Politeka, "Така гордість розпирає": українці підтримали Саніну перед стартом Євробачення.

Також Politeka писала, що "Цивілізаційна прірва": Melovin пояснив українцям принципову різницю між 8 та 9 травня.