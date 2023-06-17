Нещодавно Басков та Лепс заявили, що вони готові виплатити мільйон рублів за кожен підбитий танк Leopard ЗСУ. Українська співачка Оля Полякова відгукнулася на повідомлення про те, що російські артисти-пропагандисти обіцяють винагороду у розмірі мільйона рублів за кожен підбитий танк Leopard Збройних Сил України.
Полякова вирішила провести свою акцію, щоби привернути увагу українців до цієї ситуації. У своєму відео, опублікованому на її Instagram-сторінці, вона запропонувала свою власну винагороджувальну програму.
Вона заявила, що готова негайно перерахувати тисячу доларів на рахунок будь-якого українця, який зможе надати відео, на якому він висловлює своє невдоволення Баскову та Лепсу, наприклад, показуючи плювок чи подібні жести у їхній бік.
Оля Полякова також додала, що якщо учасник акції скаже фразу "Слава Україні", сума винагороди збільшиться до двох тисяч доларів. Її мета – заохотити українців, щоб вони висловили свою неприязнь до цих двох артистів.
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«Акція продовжується! А якщо дати копаню одночасно обом, то +5000 $ 💪🏼; Челлендж розпочато 😂 Після баскова буде кіркорів і лорак; якщо з'явиться така можливість зробимо безкоштовно! Слава Україні!
Можна ще Кіркорова до списку додати, тому що вже теж заїб@в!!!; Зараз розпочнеться полювання на цих двох. Причому свої ж полювати будуть; Я поїхав 🫡 тому що роботи немає; Олю, давайте ще тому, хто обіллє їх гімном 3000₴. У них цього "добра" навалом» - підтримали у мережі.
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