Вагітна дружина Макса Чмерковського з "Танці зі зірками" опинилася у лікарні. Зірка опублікував фото та подробиці в Інстаграм.

"Пора! Дістався до Лос-Анджелеса з Напи в рекордно короткі терміни! Респект (скоро буде тричі) дідусю Саші ;) Пета - фантастичний єдиноріг, і я не можу дочекатися ще одного з її кращих творінь! Вона абсолютно приголомшлива мама хлопчика і ось- ось народить у цьому світі ще одного щасливчика", - написав Макс Чмерковський із "Танців з зірками".

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків та написали коментарі Максу Чмерковському з "Танців з зірками":

"Дуже радий, що ви станете ще щасливішою сім'єю! Нехай все станеться просто! З любов'ю від нашої родини, з любов'ю з України!",

"Так!!! Не можу дочекатися хлопчика! Удачі, посилаю промені кохання",

"І в День Батька!! Як здорово для вас обох! З днем ​​батька!",

"Це виводить День батька на новий рівень! Надсилаю позитивні емоції",

"Благословень вам і вашій родині. Go Peta Go!!! Ти дивовижна богиня! З Днем тата, Максе!",

"Вона приголомшлива, а ти чудовий батько. Не можу дочекатися, коли побачу обличчя твого сина, коли він побачить свого молодшого брата. Багато благословень вам і вашій прекрасній родині. Дякую, що поділилися своїм життям".

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