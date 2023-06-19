Беременная жена Макса Чмерковского из "Танці з зірками" оказалась в больнице. Звезда опубликовал фото и подробности в Инстаграм.
"Пора! Добрался до Лос-Анджелеса из Напы в рекордно короткие сроки! Респект (скоро будет трижды) дедушке Саше ;) Пета — фантастический единорог, и я не могу дождаться еще одного из ее лучших творений! Она совершенно потрясающая мама мальчика и вот-вот родит в этом мире еще одного счастливчика", - написал Макс Чмерковский из "Танців з зірками".
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии Максу Чмерковскому из "Танців з зірками":
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Бахмут рядом не стоял": ВСУ могут взять в окружение россиян, эксперт заговорил об обрушении фронта
Опасны для наших войск: оккупанты готовятся к операции под Кременной, эксперт раскрыл детали
"Приехали не ради мирного плана": выяснилось, зачем на самом деле африканские лидеры побывали в Украине
Трагедия произошла в Днепре, оборвалась жизнь 16-летней девушки: обстоятельства и причины вызывают много вопросов
"Очень рад, что вы станете еще более счастливой семьей! Пусть все произойдет просто! С любовью от нашей семьи, с любовью из Украины!",
"Да!!! Не могу дождаться мальчика! Удачи, посылаю лучи любви",
"И в День Отца!! Как здорово для вас обоих! С днем отца!",
"Это выводит День отца на новый уровень! Отправляю положительные эмоции",
"Благословений вам и вашей семье. Go Peta Go!!! Ты удивительная богиня! С Днем папы, Макс!",
"Она потрясающая, а ты замечательный отец. Не могу дождаться, когда увижу лицо твоего сына, когда он увидит своего младшего брата. Много благословений вам и вашей прекрасной семье. Спасибо, что поделились своей жизнью".
Последние новости Украины:
Напомним, Чмерковский из "Танці з зірками" поддержал украинцев в особенный день
А еще Politeka сообщала, что Чмерковский из "Танців з зірками" насмешил украинцев, поменявшись ролями с беременной женой
Также Politeka писала, что беременная жена Чмерковского из "Танців з зірками" пустилась в пляс с мужем