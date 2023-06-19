Беременная жена Макса Чмерковского из "Танці з зірками" оказалась в больнице. Звезда опубликовал фото и подробности в Инстаграм.

"Пора! Добрался до Лос-Анджелеса из Напы в рекордно короткие сроки! Респект (скоро будет трижды) дедушке Саше ;) Пета — фантастический единорог, и я не могу дождаться еще одного из ее лучших творений! Она совершенно потрясающая мама мальчика и вот-вот родит в этом мире еще одного счастливчика", - написал Макс Чмерковский из "Танців з зірками".

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии Максу Чмерковскому из "Танців з зірками":

"Очень рад, что вы станете еще более счастливой семьей! Пусть все произойдет просто! С любовью от нашей семьи, с любовью из Украины!",

"Да!!! Не могу дождаться мальчика! Удачи, посылаю лучи любви",

"И в День Отца!! Как здорово для вас обоих! С днем ​​отца!",

"Это выводит День отца на новый уровень! Отправляю положительные эмоции",

"Благословений вам и вашей семье. Go Peta Go!!! Ты удивительная богиня! С Днем папы, Макс!",

"Она потрясающая, а ты замечательный отец. Не могу дождаться, когда увижу лицо твоего сына, когда он увидит своего младшего брата. Много благословений вам и вашей прекрасной семье. Спасибо, что поделились своей жизнью".

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