Слава Камінська з "НеАнгелів" розкритикувала концерт Бейонсе. Зірка опублікувала сторис у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"От, Камінська, яка коза. Тільки подивіться, атато. А нічого, що Камінська мало не залишилася без вух. У неї травма на виробництві може? І така глуха, як тетеря. І їй дуже громко було. Яка новина з нічого. Більше проблем у країні немає. Гівна для всіх вистачить, особливо для своїх", - написала Слава Камінська з "НеАнгелів".

"Я вже колись була на концерті Бейонсе. Приїхали, купили мерч і поїхали, але там просто Джей Зі співав більше, ніж Бейонсе. Ми так не домовлялися. Ось. Їли знайшли паркінг і йдемо на концерт. Думаю, вона не образиться, якщо ми спізнимося, вже спізнилися. Вона вже не образилася, бо їй що? По барабану", - сказала перед концертом Слава Камінська з "НеАнгелів".

"І цього разу не порозумілися))) Мене вистачило на 15 хвилин. Вона королева, а звук лайно. Вуха втекли від басів і очі від різноманітності))))", - написала Слава Камінська з "НеАнгелів" відразу ж після того, як прийшла на концерт, розповівши, що саме їй не сподобалося.

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