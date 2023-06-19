Слава Каминская из "НеАнгелов" раскритиковала концерт Бейонсе. Звезда опубликовала сторис в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Вот, Каминская, какая коза. Только посмотрите, атата. А ничего, что Каминская чуть ли не осталась без ушей. У нее травма на производстве может? И так глухая, как тетеря. И ей очень голосно было. Какая новость из ничего. Больше проблем в стране нет. Говна для всех хватит, особенно для своих", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов".

"Я уже когда-то была на концерте Бейонсе. Приехали, купили мерч и уехали, но там просто Джей Зи пел больше, чем Бейонсе. Мы так не договаривались. Вот. Ели нашли паркинг и идем на концерт. Думаю, она не обидится, если мы опоздаем, уже опоздали. Она уже не обиделась, потому что ей что? По барабану", - сказала перед концертом Слава Каминская из "НеАнгелов".

"И в это раз не нашли общий язык))) Меня хватило на 15 минут. Она королева, а звук дерьмо. Уши сбежали от басов и глаза от разнообразия))))", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов" сразу же после того, как пришла на концерт, рассказав, что именно ей там не понравилось.

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