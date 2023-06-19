Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов , який працює у "Сніданку з 1+1" та їздить із благодійними виступами, є для багатьох прикладом разом зі своєю дружиною. У День батька ведуча Катерина Осадча вирішила звернутися до чоловіка, зацікавивши висловлюваннями.

«Тато Папа Папа!!!! Вдома зараз це найголовніше слово! Ти наш найкращий тато у світі! Ми вітаємо всіх тат із Днем тата! Нехай кожен тато буде якнайшвидше поруч зі своїми малюками. А найстрашніша помилка на карті світу – росія перестане вбивати тат» - написала Катерина Осадча.

Підтримали поводження артистки з рідкісними сімейними фото та шанувальники ведучої:

«Шкода, що не всі тати такі справжні... ❤️вітаю Вас); Скільки кохання в очах тата. Нехай скоріше усі тата будуть у своїх діток; Наш батько на війні, але він найкращий тато трьох дівчаток;

Нехай кожна дитина матиме люблячого батька. На жаль, не всі чоловіки усвідомлюють важливість цього статусу; Добрий, чутливий тато – фундамент дитини на все життя!».

А на нових фото та відео, які виклав Юрій Горбунов, можна побачити, що ці троє артистів чудово завели публіку на вечірці, яка мала благодійну мету та включала аукціон. Також артист показав лоти, які продавали на аукціоні.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Підняли справжню суєту": скандальна Аліна Паш налякала європейців магічним обрядом перед концертом.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег: відео.

Також Politeka писала, що Комаров побував у закуліссі Офісу президента і покаже українцям правду: відео.