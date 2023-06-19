Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1" и ездит с благотворительными выступлениями, является для многих примером вместе со своей супругой. В День отца ведущая Катерина Осадчая решила обратиться к мужу, заинтересовав высказываниями.

«Папа Папа Папа!!!! Дома сейчас это самое главное слово! Ты наш лучший папа в мире! Мы поздравляем всех пап с Днем папы! Пусть каждый папа будет как можно скорее рядом со своими малышами. А самая страшная ошибка на карте мира – россия перестанет убивать пап» - написала Катерина Осадчая.

Поддержали обращение артистки с редкими семейными фото и поклонники ведущей:

«Жаль, что не все папы такие настоящие… ❤️поздравляю Вас); Сколько любви в глазах папы. Пусть поскорее все папы будут у своих деток; Наш отец на войне, но он лучший папа трех девочек;

Пусть у каждого ребенка будет любящий отец. К сожалению, не все мужчины отдают себе отчет в важности этого статуса; Добрый, чувствительный папа – фундамент ребенка на всю жизнь!».

А на новых фото и видео, которые выложил Юрий Горбунов, можно увидеть, что эти трое артистов здорово завели публику на вечеринке, которая имела благотворительную цель и включала аукцион. Также артист показал лоты, которые продавали на аукционе.

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