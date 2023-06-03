Популярная украинская певица Алина Паш, которая в прошлом году выиграла Национальный отбор на Евровидение, но из-за скандалов не поехала представлять Украину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась магическими фото и рассказала о ритуалах и оберегах, которые понятны не всем людям.

Так, на новых фотографиях Алина Паш запечатлена в приятном полумраке, она сидит на ковре и изящно позирует фотографу. Перед камерой артистка появилась в необычном образе – на ней короткий черный топик и такие же узкие лосины, при этом с головы и практически полностью она прикрыта темным прозрачным платком с необычной окантовкой.

В подписи к публикации Алина Паш рассказала о своих ароматических обрядах и ритуалах перед выступлениями. Правда недавно перед концертом в Будапеште подняли настоящую суету из-за ее обряда.

"Если когда-нибудь услышите, что за кулисами пахнет ладаном – знайте, что это Я босорканю перед выступлением. Перед концертом в Будапеште подняли настоящую суету, а все из-за моих обрядов. Не мерегуйте, то Я настраиваюсь на выступление! Курю ладан, шалфей, пало санто в гримерке – энергетически очищаю пространство, пусть остается мой дух, а все лишнее идет с благовониями. И людям обычно нравится аромат! Ритуалы свои соблюдаю, а некоторые из оберегов ношу на себе – береговская вышивка на руке, то есть давний символ защиты. Чувствую всю силу и сакральность. А еще кристаллы – имею к ним особую любовь, как и чувствую всю силу природы в моменты контакта с моим флюоритом. Мой щит – от нежелательного внешнего воздействия", - рассказала Алина Паш.

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