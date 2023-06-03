Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1" и ездит с благотворительными выступлениями с Дзидзьо и Пономаревым, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Юрий Горбунов выложил забавное видео, на котором показал, как украинские пограничники потроллили белорусских коллег.

В ролике, снятом на перекрытой границе Украины и Беларуси и которое показал Юрий Горбунов, можно увидеть огромный баннер с обращением к белорусскому народу и пограничным. При этом на фоне звучит еще и аудио версия обращения, при чем на белорусском языке.

В подписи к публикации Юрий Горбунов написал: "Украинские пограничники дали возможность белорусским памежникам прослушать ответ на их сравнение украинского и белорусского борща. В записи на белорусском языке говорится, что ныне белорусский борщ скорее похож на русские щи и кардинально отличается от украинского. Белорусам также посоветовали сменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильственно заключенными. А если у них вдруг возникли сложности с пониманием белорусского языка, задуматься и учить его. Слава украинским пограничникам!".

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