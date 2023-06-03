Известный украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров, который снял документальный фильм "Год" о войне и приурочил его к годовщине вторжения россии в Украину, снова заинтриговал украинцев. Как оказалось, Дмитрий Комаров решил сделать отдельную серию выпусков, которые не вошли в основной фильм, в которых показал интервью с первыми лицами государства.

Так, в этот раз Дмитрий Комаров показал анонс завершающей серии своего проекта, в которой он расскажет, что происходит в закулисье Офисе президента в воюющей Украине.

По словам журналиста, в этом выпуске украинцам откроется правда на некоторые вопросы, но о чем уже можно говорить спустя почти полтора года полномасштабной войны. Судя по анонсу, главным героем этого выпуска стал глава ОП Андрей Ермак.

В подписи к публикации Дмитрий Комаров рассказал: "Выйдет завершающая серия спецпроекта "Год. За кадром". Это выпуск о закулисье работы Офиса Президента Украины. Как он работает во время войны? Где встречают важных гостей? Как планировалась оборона в первые дни полномасштабного вторжения? Очень многое интересное нам покажет и расскажет Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Как во время войны сократить время на протокол, когда нужно за 2 дня организовать то, что обычно готовится 2 месяца? Что такое неформальная дипломатия? Как мы получаем оружие по всему миру и решаем сверхсложные вопросы? Все это – смотрите в завершающем выпуске "Год. За кадром" на 1+1 Украина".

Последние новости Украины:

Напомним, День скорби: Ефросинина показала в цифрах, сколько детских жизней унесла война.

Как сообщала Politeka, У них 17 лет разницы в возрасте: жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, какие отношения у ее дочерей.

Также Politeka писала, что, "Сердце разрывается": Зарицкая из KAZKA посвятила колыбельную детям, пострадавшим от войны.