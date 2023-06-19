Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі" повідомила про загибель відомого українського звукорежисера Івана Шульги, який із початком повномасштабного вторгення рф залишив знімальний майданчик, щоби боронити Україну на полі бою.

"Старлайтівці, друзі, завтра відбудеться прощання із нашим колегою Іваном Шульгою – Героєм, який загинув, захищаючи Україну. Дружина Івана, яка також працювала з нами, дуже просить прийти усіх, хто бажав би провести, згадати добрим словом та просто підтримати рідних – адже це їм зараз так необхідно", — пише зірка "Зважені та щасливі" Марина Боржемська.

У вівторок, 20 червня, о 10:00 відбудеться прощання із нашим Героєм на Майдані Незалежності, біля стели. О 12:30 Івана Шульга поховають на «Алеї Героїв» Берковецького цвинтаря.

Марина Боржемська додала, що рідні Івана будуть раді підтримці кожного та кожної.

Іван Шульга з 2015 року був частиною команди StarlightMedia, яка займалася створенням проєкту "Зважені та щасливі" та багатьох інших. Івану було 34 роки. В нього залишився 9-річний син.

"Мудрого - не одурити, чесного - не купити, мужнього - не зламати" писав Іван на своїй сторінці в соціальних мережах. Ці сильні слова сьогодні ще раз нагадують нам про те, якою великою людиною він був і що кожного дня, кожен на своєму місці, ми маємо продовжувати цю боротьбу. Допоки останній ворог не залишить нашу землю, допоки кожен винний не буде покараний", — написали колеги загиблого з команди StarlightMedia.

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