Експерт "Зважені та щасливі" Марина Боржемська у 2018 році розлучилася з боксером В'ячеславом Узелковим і сама виховує дітей — сина Роберта, якому нещодавно виповнилося 14 років, і донечку Олівію. З батьком вони майже не бачаться.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Боржемська зі "Зважені та щасливі" опублікувала яскраві кадри з фотосесії на вулицях Києва разом із дітьми від екс-чоловіка В'ячелава Узелкова та зворушливо привітала українців із Днем Києва.

"З твоїм днем, любий Київ💙💛 У мене з тобою склалися особливі стосунки. З тобою пов’язано багато спогадів та пережитих моментів. Ти для мене став рідним та близьким. Дякую, що впустив у своє серце. І ти назавжди в моєму❤️", — зізнається зірка "Зважені та щасливі" Марина Боржемська.

Українці в коментарях підтримали Марину Боржемську зі "Зважені та щасливі", засипали тренерку та її дітей компліментами та приєднуються до привітань.

Додамо, раніше з ірка "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком В'ячеславом Узелковим. Так, через кілька днів після вторгнення рф екс-подружжю вперше з часів розлучення вдалося спокійно поговорити, але перемир'я тривало не довго. Марина заявила, що потім Узелков почав її переслідувати своїми смс-повідомленнями з погрозами.

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Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.