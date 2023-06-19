В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" сообщила о гибели известного украинского звукорежиссера Ивана Шульги, который с начала полномасштабного вторжения рф покинул съемочную площадку, чтобы защищать Украину на поле боя.

"Старлайтовцы, друзья, завтра состоится прощание с нашим коллегой Иваном Шульгой – Героем, который погиб, защищая Украину. Жена Ивана, которая также работала с нами, очень просит прийти всех, кто хотел бы провести, вспомнить добрым словом и просто поддержать родных – ведь это им сейчас так необходимо", - пишет звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Во вторник, 20 июня, в 10:00 состоится прощание с нашим Героем на Майдане Незалежности, у стелы. В 12:30 Ивана Шульга похоронят на «Аллее Героев» Берковецкого кладбища.

Марина Боржемская добавила, что родные Ивана будут рады поддержке каждого и каждого.

Иван Шульга с 2015 года был частью команды StarlightMedia, занимавшейся созданием проекта "Зважені та щасливі" и многих других. Ивану было 34 года. У него остался 9-летний сын.

"Мудрого – не обмануть, честного – не купить, мужественного – не сломать" писал Иван на своей странице в социальных сетях. Эти сильные слова сегодня еще раз напоминают нам о том, каким великим человеком он был и что каждый день, каждый на своем месте, мы должны продолжать эту борьбу. Пока последний враг не покинет нашу землю, пока каждый виновный не будет наказан", - написали коллеги погибшего из команды StarlightMedia.

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