На своїй сторінці в Instagram зірка "Євробачення" Руслана Лижичко звернулася до українців із важливим закликом.

"Донатити на потреби ЗСУ задля перемоги стало нашою постійною потребою і справою серця. 🩸Українська кров безцінна. І це не просто пафосні слова. Щодня потреба у крові для порятунку поранених Героїв зростає і буде зростати. Ми всі це усвідомлюємо. На жаль, зараз потреби в крові перевищують реальні надходження", — пише Руслана Лижичко.

Щоби популяризувати донорство крові для ЗСУ, а також щоби зібрати кошти на мобільну станцію забору крові, напередодні у Львові відбувся благодійний концерт «Стань донором крові - зізнайся в любові ЗСУ», де виступила й Руслана.

"Мій заклик сьогодні «Давайте станемо донорами крові для ЗСУ». Так, як я ніколи не закликаю вас до того, що не роблю сама, тому цей заклик я в першу чергу адресувала сама собі. Я вирішила не просто разово здати кров, а й долучитися до цього руху на постійній основі. Найближчим часом поділюся деталями", — зізнається зірка "Євробачення".

Руслана додала, що не всім ситуація дозволяє робити грошові пожертви, але якщо дозволяє здоров’я і ви морально готові, то можете стати донором крові.

"Віддати кров – означає врятувати життя. Кожне поранення нашого Захисника - це крововтрата. 🥺 І чим серйозніше поранення, тим більша. Щиро віддана нами кров дозволить пораненому захиснику вижити і швидко одужати! 🙏", — наголосила Руслана Лижичко.

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Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.