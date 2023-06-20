Катя Нікітіна з "Квартал 95" показала свою ногу та розповіла про проблеми з нею.

Актриса Катя Нікітіна з "Квартал 95" розповіла про травму. Зірка поділилася фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Як ніжка?", - Запитав фанат.

"Болить, коли ходжу. 3-5 днів спокою і бажано не ходити. Сьогодні набряк більше. Поїхала до лікаря і зробила узі. Призначив мазі, таблетки, уколи розтягування сухожиль. 2 тижні без навантажень, щоби все зрослося і не пошкодилося", - написала у відповідь Катя Нікітіна з "Квартал 95".

"Де можна зазвичай зустріти тебе?", - Запитав ще один фанат.

"Я дуже рідко гуляю. Зазвичай я вдома чи на роботі. Зйомки, футбол. Я постійно виставляю заходи, на яких я буду. Тому є можливість там мене зустріти", - відповіла Катя Нікітіна з "Квартал 95".

"Насамперед, ти дуже чарівна. Саме питання, як ви ставитеся до російської мови?", - запитав фанат.

"Дякую. Потрібно її позбуватися. Це мова, яку я б хотіла забути. Але це справа кожного індивідуальна, кожен сам робить свій вибір. Сама себе намагаюся перекласти українською мовою в щоденному спілкуванні... Важко, але можливо", - поділилася Катя Нікітіна з "Квартал 95".

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