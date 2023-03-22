Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, а также звезда "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, за что получила награду от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитина показала свою маму, которая сегодня празднует день рождения.

"Я поздравляю тебя с днем рождения моя самая-самая-самая-лучшая Мама в мире.

Ты та, кто меня понимает с полувзгляда, и которая чувствуешь мое настроение за тысячи километров, та, которая знает когда нужно поддержать, когда промолчать, ты знаешь когда нужно поддержать мою самую абсурдную идею, а когда дать мудрый совет!", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С именинницей, желаю радости, здоровья, успехов и мирного неба) и большое спасибо за доченьку";

"Мама? Зачем врать так, это сестра! С днем рожденья!!";

"С днем рождения именинницу, пусть солнышко светит каждый день)".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" удивила неожиданным весенним образом

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" удивила новыми фото и обращением к украинцам

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" в кожаном мини не оставила шансов мужчинам



