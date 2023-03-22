Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, а также звезда "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, за что получила награду от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитина показала свою маму, которая сегодня празднует день рождения.
"Я поздравляю тебя с днем рождения моя самая-самая-самая-лучшая Мама в мире.
Ты та, кто меня понимает с полувзгляда, и которая чувствуешь мое настроение за тысячи километров, та, которая знает когда нужно поддержать, когда промолчать, ты знаешь когда нужно поддержать мою самую абсурдную идею, а когда дать мудрый совет!", - написала Катя.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
В УПЦ МП пригрозили украинцам "апокалипсисом", если монахи уйдут: "Согласно предсказанию...
Шесть часов борьбы: трагедией закончилась масштабная спасательная операция под Одессой
"Ого!": Александр Пономарев поразил редкими кадрами со взрослой дочерью от Елены Мозговой
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"С именинницей, желаю радости, здоровья, успехов и мирного неба) и большое спасибо за доченьку";
"Мама? Зачем врать так, это сестра! С днем рожденья!!";
"С днем рождения именинницу, пусть солнышко светит каждый день)".
Напомним, блондинка из "Женского квартала" удивила неожиданным весенним образом
Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" удивила новыми фото и обращением к украинцам
А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" в кожаном мини не оставила шансов мужчинам