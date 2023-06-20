Актриса Катя Никитина из "Квартал 95" рассказала о травме. Звезда поделилась фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Как ножка?", - спросил фанат.
"Болит, когда хожу. 3-5 дней покоя и желательно не ходить. Сегодня отек больше. Поехала к врачу и сделала узи. Назначил мази, таблетки, уколы растягивания сухожилий. 2 недели без нагрузок, чтобы все срослось и не повредилось", - написала в ответ Катя Никитина из "Квартал 95".
"Где можно обычно встретить тебя?", - спросил еще один фанат.
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"Я очень редко гуляю. Обычно я дома или на работе. Съемки, футбол. Я постоянно выставляю мероприятия, на которых я буду. Поэтому есть возможность там меня встретить", - ответила Катя Никитина из "Квартал 95".
"В первую очередь, ты очень волшебная. Именно вопрос, как вы относитесь к российскому языку?", - спросил фанат.
"Спасибо. Нужно от нее избавляться. Это язык, который я бы хотела забыть. Но это дело каждого индивидуальное, каждый сам делает свой выбор. Сама себя пытаюсь перевести на украинский язык в ежедневном общении... Тяжело, но возможно", - поделилась Катя Никитина из "Квартал 95".
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