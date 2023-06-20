На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" після новин про те, як він нібито трагічно загинув, вимушено звернувся до українців.

Колаж створили деякі невідомі люди, які висловили своє співчуття у коментарях до цього зображення, що обурило Хіменес-Браво:

«Бакли новини?) 🤡 як думаєте, чия робота 🤔» - поцікавився Ектор.

У мережі відреагували на новину: «Екторе, є прикмета – ховати раніше часу – на довге та щасливе життя!; Але на те не звертайте уваги 😉 вони заздрять, що у нас живе такий колумбієць як ви;

Ні ні. Ектор не вмирає! Ви що, з глузду з'їхали? Йому що тіток на могилі путіна знімати, агоов! 😝; І ці гидоти щодня когось ховають, але не дочекаються; Про Боже, які придурки, у них мізків вистачає лише на те, щоб говорити подібні новини».

Раніше у сторіс на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" змушений був спростовувати новини про свою смерть.

"Здається, мене не можна здивувати... АЛЕ з кожним разом все більше і більше дивуюсь людській дурості...", - зізнається шеф-кухар.

"Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав кілька фейкових новин, які йому в Direct надіслали схвильовані шанувальники.

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Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.