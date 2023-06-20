На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" после новостей о том, как он якобы трагически погиб, вынужденно обратился к украинцам.
Коллаж создали некоторые неизвестные люди, выразившие свое соболезнование в комментариях к этому изображению, что возмутило Хименес-Браво:
«Видели новости?) 🤡 как думаете, чья работа 🤔» - поинтересовался Эктор.
В сети отреагировали на новость: «Эктор, есть примета – хоронить раньше времени – на долгую и счастливую жизнь!; Но на то не обращайте внимания 😉 они завидуют, что у нас живет такой колумбиец как вы;
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Нет, нет. Эктор не умирает! Вы что, с ума сошли? Ему что теток на могиле путина снимать, агоов!😝; И эти мерзости, каждый день кого-то хоронят, но не дождутся; О Боже, какие придурки, в них мозгов хватает только на то чтобы говорить подобные новости».
Ранее в сторис на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вынужден был опровергать новости о своей смерти.
"Кажется, меня нельзя удивить... НО с каждым разом все больше и больше удивляюсь человеческой глупости...", - признается шеф-повар.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал несколько фейковых новостей, которые ему в Direct прислали взволнованные поклонники.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.