На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" после новостей о том, как он якобы трагически погиб, вынужденно обратился к украинцам.

Коллаж создали некоторые неизвестные люди, выразившие свое соболезнование в комментариях к этому изображению, что возмутило Хименес-Браво:

«Видели новости?) 🤡 как думаете, чья работа 🤔» - поинтересовался Эктор.

В сети отреагировали на новость: «Эктор, есть примета – хоронить раньше времени – на долгую и счастливую жизнь!; Но на то не обращайте внимания 😉 они завидуют, что у нас живет такой колумбиец как вы;

Нет, нет. Эктор не умирает! Вы что, с ума сошли? Ему что теток на могиле путина снимать, агоов!😝; И эти мерзости, каждый день кого-то хоронят, но не дождутся; О Боже, какие придурки, в них мозгов хватает только на то чтобы говорить подобные новости».

Ранее в сторис на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вынужден был опровергать новости о своей смерти.

"Кажется, меня нельзя удивить... НО с каждым разом все больше и больше удивляюсь человеческой глупости...", - признается шеф-повар.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал несколько фейковых новостей, которые ему в Direct прислали взволнованные поклонники.

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Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.