Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами, а днями дала гучне інтерв'ю у Маші Єфросініної, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських показала у мережі чарівні кадри однієї зі своїх фотосесій та поділилася думками із шанувальниками.

Як видно, на нових знімках Настя Каменських зображена на прогулянці в місці, де шанувальники впізнали карпатські пейзажі. Перед камерою зірка з'явилася у стильному бежевому пальті з чорними гудзиками, її пишні кучері розпущені та недбало покладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Настя Каменських поділилася своїми думками: "Кожна людина народжується унікальною та особливою, з незліченними можливостями та потенціалом. Важливо приймати себе таким, яким ти є, з усіма своїми перевагами та недоліками. Але приймати себе означає також піклуватися про свій фізичний та емоційний стан. Слухати потреби свого тіла, дарувати йому належну увагу, коли це потрібно. Впевнена, що тільки коли ми приділяємо увагу собі, можемо накопичувати ресурс для того, щоб піклуватись, допомагати та присвячувати себе іншим. Любов починається з себе".

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