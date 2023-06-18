Настя Каменских отметила, что эти килограммы не смущают ее, и она принимает себя такой, какая есть.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее пожаловалась на чрезмерное употребление алкоголя и депрессию, поделилась рассказом о других, не менее важных проблемах. В этот раз артистка призналась, что у нее есть проблемы с лишним весом, сильнее, чем проще.

Настя также признала, что в последний год набрала семь лишних килограммов. Она не скрывает этого факта и утверждает, что это не причиняет ей стыда или неудобства. Она принимает себя такой, какая есть.

Настя предполагает, что это изменение веса может быть связано с психосоматикой или являться своеобразной защитной реакцией. Она не испытывает комплексов из-за этого и не желает насиловать себя, чтобы похудеть. Вместо этого, она дала себе время и просто принимает свое тело таким, какое оно есть.

"Это очень ощутимо, особенно на сцене. Но я себя люблю еще больше. Это не гормональный сбой, слава богу. Я думаю, что это психосоматика. Я не комплексую", – прокомментировала Каменских.

Для Насти важно понять, что изменение ее веса не приведет к изменению мира вокруг нее, поэтому она не слишком обращает на это внимания. Она просто признает, что ее тело реагирует таким образом, и это естественный процесс.

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