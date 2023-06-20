Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, а на днях дала громкое интервью у Маши Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских показала в сети очаровательные кадры одной из своих фотосессий и поделилась мыслями с поклонниками.

Как видно, на новых снимках Настя Каменских запечатлена на прогулке в месте, в котором поклонники узнали карпатские пейзажи. Перед камерой звезда появилась в стильном бежевом пальто с черными пуговицами, ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Настя Каменских поделилась своими мыслями: "Каждый человек рождается уникальным и особенным, с бесчисленными возможностями и потенциалом. Важно принимать себя таким, каким ты есть, со всеми своими преимуществами и недостатками. Но принимать себя значит также заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии. Слушать потребности своего тела, уделять ему должное внимание, когда это нужно. Уверена, что только когда мы уделяем внимание себе, мы можем накапливать ресурс для того, чтобы заботиться, помогать и посвящать себя другим. Любовь начинается с себя".

Последние новости Украины:

Напомним, "Наше последнее общее фото…": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о двух отцах в ее жизни.

Как сообщала Politeka, "Офигел от количества неадекватов": Анатолий Анатолич гневно высказался о некоторых украинцах.

Также Politeka писала, что "Дарю поцелуи и объятия": Позитив из "Время и Стекло" нашел замену Дорофеевой.