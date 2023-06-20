Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Волинської області, ДТП сталася на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк поблизу села Копачівка 19 червня.
«Попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину. У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду», - розповіли в поліції про наслідки ДТП.
Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих двоє дітей.
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Досудове розслідування триває.
На опублікованих з місця катастрофи кадрах можна побачити, що маршуртне таксі вилетіло з дороги і перекинулося, з'їхалося багато "швидких" і рятувальників.
Люди отримали травми різного ступеня тяжкості.
Додамо, що минулої доби ще шість осіб травмувалось внаслідок аварій на Київщині.
Загалом за добу в області сталось 20 ДТП. 27 кермувальників, за даними поліції Київської області, сіли за кермо напідпитку.
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