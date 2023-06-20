Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Волинської області, ДТП сталася на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк поблизу села Копачівка 19 червня.

«Попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину. У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду», - розповіли в поліції про наслідки ДТП.

Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих двоє дітей.

Досудове розслідування триває.

На опублікованих з місця катастрофи кадрах можна побачити, що маршуртне таксі вилетіло з дороги і перекинулося, з'їхалося багато "швидких" і рятувальників.

Люди отримали травми різного ступеня тяжкості.

Додамо, що минулої доби ще шість осіб травмувалось внаслідок аварій на Київщині.

Загалом за добу в області сталось 20 ДТП. 27 кермувальників, за даними поліції Київської області, сіли за кермо напідпитку.

Останні новини України:

Небо змінило колір через страшні пожежі після нових атак.

Обірвалося життя молодого українського чемпіона.

Розкрито, куди окупанти стягують додаткові підрозділи.