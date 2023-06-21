Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, куди зникла українська співачка та акторка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер.

"А де зараз Надя Мейхер, спитаєтеся ви мене, а я відповім: днями Надя була у Венеції. І, до речі, це не Надя виклала фото, а фотографиня Аліна Квітка, яка написала, що знімала Мейхер в італійському місті. А взагалі про співачку і про її місце перебування мало що відомо, та й про стосунки з її чоловіком-росіянином також мало що відомо", — заявив Слава Дьомін.

Надія Мейхер і гендиректор російської компанії Melon Fashion Group Михайло Уржумцев узаконили свої стосунки у 2014, а до цього вони зустрічалися багато років. Пара разом виховує двох дочок, а також сина співачки від попередніх стосунків. 2015-го чоловік зірки переїхав із Санкт-Петербурга до Києва, але продовжував жити на дві країни. Наразі Мейхер ніяк не коментує стосунки с чоловіком-росіянином та його позицію.

"Нагадаю, що Михайло Уржумцев продовжує займатися бізнесом в параші і влітку минулого року називав повномасштабне вторгнення "подіями в Україні". І говорив, що, навпаки, наповнює одягом свої магазини за поребриком. Чи досі пара разом і в якому зараз вони перебувають статусі невідомо. Я нещодавно Наді написав і запропонував зробити інтерв'ю, але співачка відмовила", — додав Слава Дьомін.

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