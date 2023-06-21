Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, куда исчезла украинская певица и актриса, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

"А где сейчас Надя Мейхер, спросите вы меня, а я отвечу: на днях Надя была в Венеции. И, кстати, это не Надя выложила фото, а фотография Алина Квитка, написавшая, что снимала Мейхер в итальянском городе. А вообще о певице и ее местонахождение мало что известно, да и об отношениях с ее мужем-россиянином также мало что известно", — заявил Слава Демин.

Надежда Мейхер и гендиректор российской компании Melon Fashion Group Михаил Уржумцев узаконили свои отношения в 2014 году, а до этого они встречались много лет. Пара вместе воспитывает двух дочерей, а также сына певицы от предыдущих отношений. В 2015 году муж звезды переехал из Санкт-Петербурга в Киев, но продолжал жить на две страны. Мейхер никак не комментирует отношения с мужем-россиянином и его позицию.

"Напомню, что Михаил Уржумцев продолжает заниматься бизнесом в параше и летом прошлого года называл полномасштабное вторжение "событиями в Украине". И говорил, что, наоборот, наполняет одеждой свои магазины за поребриком. До сих пор ли пара вместе и в каком сейчас они находятся в статусе неизвестно. Я недавно Наде написал и предложил сделать интервью, но певица отказала", - добавил Слава Демин.

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Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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