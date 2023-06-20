Відомий український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на нові кадри з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч вирішив пожартувати з приводу шеврону Валерія Залужного з зображенням малюка Йоди, персонажа всесвіту "Зоряних війн".

Анатолій Анатоліч показав тематичний мем — Йоду з шевроном із Залужним на грудях, а також навів низку цитат персонажа саги "Зоряні війни" та одне висловлювання Залужного.

"Висловлювання Йоди, а може і Валерія Залужного. Вже заплутавсь:

"Гнів, страх, агресія – це темна сторона Сили. Легко вони приходять, підтримують тебе в битві. Якщо раз станеш на темну стежину, назавжди вона твою долю визначить"

«Люк, ти знаєш, що багато істин, яких ми притримуємося, залежать від нашої точки зору»", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч обрав таку цитату головнокомандувача ЗСУ Залужного: "Ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися у тому числі до наступальних дій, щоб бути готовими для того, щоб силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію".

Ведучий також доповнив висловалювання Йоди, що Джедай використовує Силу для отримання знань та захисту і ніколи не для того, щоб атакувати. Анатоліч додав, що для контрнаступу силу використовувати все таки треба.

Українці в комеентарях підтримали Анатолія Анатоліча й захоплюються Залужним: "Нагородив Боженька нас в такий надскладний час Валерієм Федоровичем🙏 Здоров'я йому та витримки для скорійшої нашої перемоги!".

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