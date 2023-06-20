Известный украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на новые кадры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич решил пошутить по поводу шеврона Валерия Залужного с изображением малыша Йоды, персонажа вселенной "Звездных войн".

Анатолий Анатолич показал тематический мем - Йоду с шевроном с Залужным на груди, а также привел ряд цитат персонажа саги "Звездные войны" и одно высказывание Залужного.

"Высказывания Йоды, а может и Валерия Залужного. Уже запутался:

"Гнев, страх, агрессия – это темная сторона Силы. Легко они приходят, поддерживают тебя в битве. Если раз станешь на темную тропу, навсегда она твою судьбу определит"

"Люк, ты знаешь, что многие истины, которых мы придерживаемся, зависят от нашей точки зрения"", - пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич выбрал такую ​​цитату главнокомандующего ВСУ Залужного: "Мы должны развиваться, тренироваться и готовиться в том числе к наступательным действиям, чтобы быть готовыми к тому, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию".

Ведущий также дополнил высказывание Йоды, что Джедай использует Силу для получения знаний и защиты и никогда не для того, чтобы атаковать. Анатолич добавил, что для контрнаступления силу использовать все же нужно.

Украинцы в комментариях поддержали Анатолия Анатолича и восхищаются Залужным: "Наградил Боженька нас в такое сверхсложное время Валерием Федоровичем🙏 Здоровья ему и выдержки для скорейшей нашей победы!".

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