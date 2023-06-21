Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва поскаржилася на життя з дитиною у Києві.

Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка не раз потрапляла у скандали через свої висловлювання, поділилася своїми переживаннями після важкої ночі вдома з дітьми.

Так, цього разу Ілона Гвоздєва, переможниця телешоу "Танці з зірками" та відомий хореограф, поділилася своїм переживанням про нічну атаку на місто Київ та про те, як вона ховалася з дітьми у підвалі, щоб уберегтися від ворожих безпілотних апаратів.

На своїй сторінці в Instagram Ілона розповіла, що вони провели більшу частину ночі у підвалі, щоб бути у безпеці. Вона постійно напружено слухала звуки, що долинали зовні, і боялася, що ворожий дрон "шахед" може пролетіти повз них.

Ілона описала, що провела близько п'ятої години у підвалі, обіймаючи своїх дітей та стискаючи їх у позі ембріона. Вона відчувала, як її тіло заціпеніло, наче її били ціпками. У той же час вона уважно сприймала кожен звук "шахеда", який супроводжувався гуркотом квакання жаб біля їхнього місця укриття.

"П'ять годин проспала в позі ембріона у підвалі, обіймаючи своїх дітей, тіло оніміло все, немов хтось палицями бив", - розповіла хореограф.

Варто зазначити, що в ніч на 20 червня сталося

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