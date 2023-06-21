Телеведуча та актриса Лілія Ребрик поділилася новим відео. Зірка у своєму Інстаграмі вирішила поговорити на болючу тему під час війни.

"Знаєте, що цікаво? Хочу підняти тему синдрому «Не на часі». Погодьтеся, багато чому ми навчилися робити всупереч обставинам: те, що спочатку здавалося чимось нереальним, чимось з іншого життя. Але ж навчилися!!! І живемо , і дихаємо, і плачемо, і потім знову дихаємо, потім радіємо, іноді навіть плануємо, перемикаємося, допомагаємо, співаємо, ридаємо, беремо себе в руки, посміхаємося, потім здається немає просвітлення, панікуємо, але знову посміхаємося, працюємо, не знаючи спокою ..... і ще багато емоцій, з яких складається наше життя сьогодні", - написала Лілія Ребрик.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не вчасно дискотеки, вечірки! Взагалі не можу уявити собі це дійство, коли гинуть наші воїни, найкращі хлопці",

"Так, навчилися жити, навіть іноді радіти, згрібати себе щоразу разом... життя триває і як би кому не хотілося, а ми маємо вижити не лише фізично, а й морально, український народ могутній і непокірний. Ось це і вразило тих, хто приїхав у Київ африканських лідерів і були шоковані від того, що відразу після повітряної тривоги люди дуже швидко повертаються до повсякденного життя. А діткам потрібно дати можливість відпочити від усього негативу!

"Чоловік каже "не на часі", але діти ростуть і їхній розвиток не чекає закінчення війни, і вже скоро обирати вуз, який буде шляхом у доросле життя. Планую подорож до Чернівців і до Львова, то мрія доньки побувати там разом, і поки вона біля мене я виконуватиму її мрії».

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