Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик впервые за время полномасштабной войны приехала в Харьков и поделилась впечатлениями.

В этот раз на своей странице в Instagram Лилия Ребрик поделилась кадрами из солнечного Харькова, куда она приехала на съемки проекта «Дождусь».

"Харьков… Я здесь впервые за полтора года 💔 Чистый, ухоженный. Такой опрятный и нарядный. Даже в разгар войны не потерял своей красоты. Страдал, когда разрушали его Салтовку. Не спит, когда в него стреляют те, кого даже называть не хочется. Плачет о каждом, кто больше не увидит его", — написала Лилия Ребрик под фотографиями.

На съемки вместе с Лилией Ребрик приехал ее муж Андрей Дикий. Напомним, ведущая вышла замуж за хореографа Андрея Дикого, с которым познакомилась благодаря шоу "Танцы со звездами", в 2011 году. Звездная пара воспитывает двух дочерей - Диану (2012) и Полину (2018).

"Но Харьков — зеленый, почти летний, живой несмотря ни на что! Спасибо тебе, город непокоренных! Кто очень скучает по Харькову — пишите здесь, я обещаю ему передать личный привет 💙", — подчеркнула Лилия Ребрик.

Украинцы в комментариях поддержали Лилию Ребрик и делятся своими историями о Харькове:

"Лиличка, поздравляю Вас в нашем непокоренном Харькове. Так приятно было бы с Вами встретиться";

"Спасибо! Наш лучший город! Очень скучаем по нему! А перед войной были на вашем спектакле в Харькове!";

"Лучший город! Люблю, скучаю, надеюсь на долгожданную встречу!!!❤️".

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