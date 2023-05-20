Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", а во время войны обосновала именной благотворительный фонд, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Лилия Ребрик поделилась милыми весенними фото и рассказала о весне во время войны.
Так, на новых фотографиях Лилия Ребрик запечатлена среди цветущих кустов сирени. Перед камерой она появилась в роскошном платье-вышиванке насыщенного зеленого оттенка с необычным орнаментом, которое подчеркнуло стройную фигуру. Волосы Лилия Ребрик распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Лилия Ребрик поделилась совими мыслями: "Весна 2023. Ночью – грохот российских ракет над головой и успокаивающая мелодия титанов ПВО. Днем сирень, цветущий Киев, не выспавшиеся киевляне куда-то бегут, куда-то все спешат. Жизнь идет. Жизнь продолжается. Я благодарна ВСУ за каждый прожитый день. Что улыбаюсь, что я сегодня в вышиванке. Что я – УКРАИНКА и с гордостью об этом говорю".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"С праздником, Лилечка, наш цветочек!".
"Лиля, спасибо за вашу красоту, силу, за ваш труд и достоинство".
"Вы очаровательны в любом наряде!".
"Лилия, вы невероятно красива. Все обязательно будет хорошо!".
"Очень хорошая вышиванка".
"Какая красавица! Глаз не отвести! С праздником! Мира и добра!".
"Очень хорошее платье, и Лилия прекрасна, как всегда!".
"Вы просто удивительная".
"Какая красивая".
"Невероятно красивая!".
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