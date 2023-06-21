Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новым видео. Звезда в своем Инстаграм решила поговорить на больную тему во время войны.

"Знаете, что интересно? Хочу поднять тему синдрома «Не на часі».Согласитесь, многому мы научились делать вопреки обстоятельствам: то, что сначала казалось чем-то нереальным, чем-то из другой жизни. Но ведь научились!!! И живем, и дышим, и плачем, и потом снова дышим, потом радуемся, иногда даже планируем, переключаемся, помогаем, поем, рыдаем, берем себя в руки, улыбаемся, потом кажется нет просветления, паникуем, но снова улыбаемся, работаем, не зная покоя….. и еще много-много эмоций, из которых состоит наша жизнь сегодня", - написала Лилия Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не ко времени дискотеки, вечеринки! Вообще не могу представить себе это действо, когда гибнут наши воины, лучшие ребята",

"Да, научились жить, даже иногда радоваться, сгребать себя каждый раз вместе... жизнь продолжается и как бы кому ни хотелось, а мы должны выжить не только физически но и морально, украинский народ могучий и непокоренный. Вот это и поразило приехавших в Киев африканских лидеров и были шокированы от того, что сразу после воздушной тревоги люди очень быстро возвращаются к обыденной жизни. А деткам нужно дать возможность отдохнуть от всего негатива!!! Дети должны расти в счастье",

"Муж говорит "не на часі", но дети растут и их развитие не ждет окончания войны, и уже скоро выбирать вуз который будет путем во взрослую жизнь. Планирую путешествие в Черновцы и во Львов ,то мечта дочери побывать там вместе , и пока она возле меня я буду исполнять ее мечты".

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