Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новым видео. Звезда в своем Инстаграм решила поговорить на больную тему во время войны.

"Знаете, что интересно? Хочу поднять тему синдрома «Не на часі».Согласитесь, многому мы научились делать вопреки обстоятельствам: то, что сначала казалось чем-то нереальным, чем-то из другой жизни. Но ведь научились!!! И живем, и дышим, и плачем, и потом снова дышим, потом радуемся, иногда даже планируем, переключаемся, помогаем, поем, рыдаем, берем себя в руки, улыбаемся, потом кажется нет просветления, паникуем, но снова улыбаемся, работаем, не зная покоя….. и еще много-много эмоций, из которых состоит наша жизнь сегодня", - написала Лилия Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

Популярные статьи сейчас

"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения

Дороги превращаются в озера, сыплет град и не только: стихия ворвалась в Украину, кадры

Жуткое ДТП: грузовик протаранил маршрутку с пассажирами, на месте много "скорых" и спасателей

Тела девочек нашли в подъезде: новая трагедия всколыхнула Киев

Ольга Сумская обратилась к старшей дочери, которая живет в Москве: "Моя..."
Показать еще

"Не ко времени дискотеки, вечеринки! Вообще не могу представить себе это действо, когда гибнут наши воины, лучшие ребята",

"Да, научились жить, даже иногда радоваться, сгребать себя каждый раз вместе... жизнь продолжается и как бы кому ни хотелось, а мы должны выжить не только физически но и морально, украинский народ могучий и непокоренный. Вот это и поразило приехавших в Киев африканских лидеров и были шокированы от того, что сразу после воздушной тревоги люди очень быстро возвращаются к обыденной жизни. А деткам нужно дать возможность отдохнуть от всего негатива!!! Дети должны расти в счастье",

"Муж говорит "не на часі", но дети растут и их развитие не ждет окончания войны, и уже скоро выбирать вуз который будет путем во взрослую жизнь. Планирую путешествие в Черновцы и во Львов ,то мечта дочери побывать там вместе , и пока она возле меня я буду исполнять ее мечты".

Последние новости Украины:

Напомним, Лилия Ребрик показала, как изменился Харьков из-за войны

А еще Politeka писала, что Ребрик рассказала о необычайной стойкости украинцев

Также Politeka сообщала, что Ребрик в роскошной вышиванке рассказала про весну во время войны