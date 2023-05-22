Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", а во время войны создала свой благотворительный фонд, часто радует украинцев публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Лилия Ребрик поделилась красивым фото, и заговорила о важном.

На новой фотографии Лилия Ребрик запечатлена на улице, видимо, это кадр из ее недавней фотосессии в кустах сирени. Перед камерой телезвезда появилась в красивой зеленой вышиванке с интересным красно-белым узором. Волосы Лилия Ребрик распустила и как будто поправляет их руками, а на ее лице легкий естественный макияж, она серьезно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лилия Ребрик рассказала о необычайной стойкости украинцев: "Только за прошедшую неделю я была в пяти разных украинских городах: непокоренных, несгибаемых, в которых жизнь побеждает. Кривой Рог, Каменское, Днепр, Черкассы, Житомир… Сколько было тревог у них всего за эту неделю – не перечесть. Сбиваешься уже и со счета, сколько наши сбили дронов, ракет, российского железа. Я до сих пор удивляюсь, как мы научились собирать себя по кусочкам в кучу утром, и днем идти жить жизнь. Работать, верить, двигаться, донатить. Нас точно не остановить по пути к нашей победе. Как вы?".

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